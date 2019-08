Der Einfluss des USC Münster in der Frauen-Nationalmannschaft nimmt zu. Libera Linda Bock zählte schon beim olympischen Qualifikationsturnier in China zum Team. Nun stößt auch Angreiferin Lina Alsmeier hinzu. Beim EM-Test gegen Polen am Donnerstag in der Sporthalle Berg Fidel (Anpfiff 19 Uhr) wird die 20-Jährige wohl A-Nationalspielerin.