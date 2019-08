Alle Mann an Bord. Zum Auftakt der Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei den Würzburger Kickers (14 Uhr) begrüßte Trainer Sven Hübscher auch seine „Sorgenkinder“. Denn nach Verletzungspausen kehrten am Dienstag Maurice Litka (Oberschenkel), Heinz Mörschel (Kopfblessur) und Joel Grodowski (Schulterverletzung) in das Mannschaftstraining zurück.

Vor dem fünften Spieltag erweitern sich damit auch die Alternativen für Coach Hübscher. Zwar ist fraglich, inwieweit das Trio Trainingsrückstände hat, gerade Grodowski fiel mehrere Wochen aus, aber dem Trainer ist die größere Auswahl natürlich immer recht.► Westfalenpokal: Der SC Preußen wartet nach dem 2:0-Sieg über den SC Reken auf den nächsten Gegner, der zwischen Borussia Emsdetten und SV Rödinghausen ermittelt wird. In der dritten Runde könnte es dann zum Aufeinandertreffen mit Regionalligist TuS Haltern kommen.