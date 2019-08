Erfolgreicher Auftakt für die WWU Baskets Münster in der Saisonvorbereitung: Der ProB-Zweitligist gewann gegen den SV Hagen-Haspe 94:52 (56:22). „Wir haben über drei Viertel ein sehr gutes Spiel gezeigt, dafür dass wir am Morgen noch zwei Stunden trainiert und erst eine Woche in der Vorbereitung hinter uns haben“, analysierte Headcoach Philipp Kappenstein nach der Partie.

Das erste Testspiel absolvierten die WWU Baskets noch ohne Kapitän Jan König und Center Kai Hänig. Der Spielführer pausierte aufgrund einer Vorsichtsmaßnahme, Hänig weilt beim Lehrgang der 3×3-Nationalmannschaft. Trotz des Fehlens der beiden Leistungsträger und der Integration der Neuzugänge „haben wir schon sehr viel Spielverständnis durchblicken lassen“, sagte Kappenstein.