Eine Halbzeit lang hatte der BSV Roxel alles im Griff, führte beim TuS Wiescherhöfen und schien auf dem besten Weg zu einem Auswärtssieg. Weil nach der Pause aber vieles falsch lief, musste sich der Landesligist mit einem 1:1 (1:0) begnügen und Trainer Sebastian Hänsel einräumen: „Das war ein verdientes Unentschieden.“

Den ersten Durchgang gestalteten die Münsteraner deutlich überlegen. Thomas Kroker mit einem abgefälschten Schuss (14.) sowie zweimal Steffen Hunnewinkel (19., 29.) hatten den Treffer auf dem Fuß. Der gelang dann nach einem Freistoß von Nawid Nesar einem Abwehrspieler: Lasse Saerbeck köpfte die halbhohe Hereingabe ins Netz (41.).

Alles auf Kurs also, doch dann verzettelten sich die Kleeblätter. Eigentlich wollten sie den Ball in den eigenen Reihen halten, doch das gelang kaum. Inkonsequentes Abwehrverhalten, zu viele hohe Bälle nach vorne und die fehlende Umschaltbewegung ließen die Hammer ins Spiel kommen. Aus einem Gegenstoß entstand auch das 1:1 durch Nils Fitzek (68.). In der Schlussphase hatte der BSV bei einigen Chancen des Aufsteigers sogar noch Glück. BSV: C. Hunnewinkel – Willich, S. Saerbeck, L. Saerbeck, Pietsch – Nesar (76. Wesberg), Wessels, Gockel – Kroker (76. Hajizadah), Sojeva (46. Seidel), S. Hunnewinkel (61. Shinawi)