Beim Internationalen Vielseitigkeitsturnier in Hambach triumphierte Ingrid Klimke vom RV St. Georg Münster gleich zweimal mit ihren Pferden. In der S***-Prüfung landete die 51-Jährige mit Asha an erster Stelle, schon nach Dressur und Gelände hatte sie vorne gelegen. Im abschließenden Springen blieb sie fehlerfrei. Auch den zweiten Platz nahm sie am Ende ein. Mit Siena just do it schob sie sich im Laufe des Wettbewerbs noch nach vorne. Außerdem gewann Klimke auch eine Zwei-Sterne-Prüfung, bei der sie mit Scrabble angetreten war. Hier hatte sie nach der Dressur auf dem vierten Rang gelegen, schob sich dann im Gelände auf Position drei vor und legte im Springen mit null Fehlern und einer super Zeit noch mal richtig zu. So distanzierte die Münsteranerin auch Ellen Hoyer und Chicago, die Zweite wurden.