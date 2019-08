Bundestrainer Felix Koslowski geht mit sechs Debütantinnen in die Volleyball-EM der Frauen (23. August bis 8. September). Angeführt wird das deutsche Team von Kapitänin Denise Hanke, die 2013 zu jenem Team gehörte, das die letzte EM-Medaille (Silber) gewann.

Nach der Niederlage im zweiten Duell am Freitagabend in Bremen gegen EM-Gastgeber Polen strich Koslowski Natalie Wilczek und Nele Barber aus dem 16er-Kader. Überraschend nominierte der Bundestrainer gleich drei Spielerinnen vom Bundesligisten USC Münster. Libera Linda Bock (19) sowie die Angreiferinnen Lina Alsmeier (20) und Ivana Vanjak (24) spielen ihr erstes großes kontinentales Turnier. Insbesondere Vanjaks EM-Teilnahme überrascht. Nach langer Verletzungspause hatte sie erst am vergangenen Donnerstag im ersten Testspiel gegen Polen (2:3) ein kurzes Comeback gefeiert. Alsmeier war im gleichen Spiel erstmals für Deutschland zum Zuge gekommen.

Die Frauen-EM wird erstmals von vier Nationen ausgetragen. Co-Gastgeber sind neben Polen die Türkei, die Slowakei und Ungarn. Deutschland trifft in der Vorrundengruppe D auf Gastgeber Slowakei, Spanien, die Schweiz, Weißrussland sowie Russland, den Rekord-Welt, -Europameister und -Olympiasieger. Aus jeder der vier Sechsergruppen qualifizieren sich die vier besten Teams für das Achtelfinale.