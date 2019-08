So knapp war es noch nie. Und mit bloßem Auge wirklich nicht zu erkennen. Am Ende spuckte der Computer eine lumpige Hundertstelsekunde als Unterschied aus. Auch beim vierten Wettkampf der Ruder-Bundesliga in Leipzig hatte der Hauptstadtsprinter aus Berlin den Bug vorn. Aber diesmal nur das Spitzchen davon. Der Münster-Achter rückt näher und hat beim Saisonfinale im September auf dem Aasee nichts anderes im Sinn, als dem Titelverteidiger und Abonnementsieger die erste und im Erfolgsfall auch einzige Saisonniederlage zuzufügen. „Das ist natürlich das Ziel. Wir werden voll angreifen“, sagt und verspricht Teamsprecher Fiete Tewinkel.

Vor der abschließenden Regatta im heimischen Gewässer steuert die münsterische Crew auf die Vizemeisterschaft zu. Im Klassement belegt sie mit nunmehr 67 Punkten Rang zwei hinter Berlin (72). Das Team Black Minden als Dritter (63) sollte die starke und leistungsstabile Besatzung aus Münster nicht mehr gefährden können. Damit sind die Westfalen auf dem besten Weg, den dritten Platz aus der Vorsaison noch zu toppen. Erst 2017 war Münster aus der 2. Bundesliga in das Oberhaus zurückgekehrt.

In Leipzig fuhr die Crew durchgängig blitzsaubere Rennen. Mit der zweitschnellsten Qualifikationszeit schob sich das Boot in die K.o.-Entscheidungen. Hier wurden nacheinander der Travesprinter Lübeck, der Domstadtachter Wetzlar/Limburg und im Halbfinale schließlich der Melitta-Achter Minden abgehängt. Der Endlauf in der Elsterflutbett-Arena fand unter Flutlicht statt. Tausende Zuschauer säumten die 350 Meter lange Strecke und sorgten für Gänsehaut-Atmosphäre. „Es war ja auch noch Wasserfest. Die Stimmung war wirklich großartig“, so Tewinkel. Für Berlin blieb die Uhr bei 54,70 Sekunden stehen, Münster benötigte 54,71. Es waren die schnellsten Zeiten an diesem langen Renntag – das Beste kam wirklich zuletzt. Und das Allerbeste kommt ja noch. Am 7. September auf dem Aasee. Mit bislang acht Regatten hat sich Münster längst den Status „Liga-Wohnzimmer“ erworben. Es ist vermutlich der perfekte Ort für das große Saisonfinale und den letzten Angriff des münsterischen Bootes auf das aus Berlin. Im Verlauf der Jahre sammelte der Münster-Achter schon zahlreiche Top-Platzierungen. Auf den zweiten Tagessieg warten die Ruderer allerdings schon seit acht Jahren. 2011 gaben sie im Finale dem Krefelder Achter das Nachsehen. Übrigens auf den Aasee. Es sollte als gutes Omen verstanden werden.