Dermasence-Cup – die Zweite. Das Vorbereitungsturnier taugt bei den Badmintonspielern des SC Münster 08 zum Anheizer auf die neue Oberliga-Spielzeit. Die beginnt am 7. September mit dem Duell gegen den TV Datteln. Aber nicht nur der Leistungsgedanke zählt beim Event der Nullachter am kommenden Samstag und Sonntag. Auch Sportler, die hobbymäßig am Start sind, können mitmachen. „Hier sind alle willkommen“, sagt Anna Dudenhausen, Pressesprecherin des Ausrichters.

Gut 250 Aktive haben gemeldet. Gespielt wird in drei Leistungsklassen (Frauen, Männer, Mixed). Das A-Feld ist offen für Cracks, die in der 2. Bundesliga, Regionalliga, Oberliga oder Verbandsliga beheimatet sind. Das B- und C-Feld bestücken Aktive aus der Landesliga, der Bezirksliga und der Bezirksklasse beziehungsweise der Kreisliga und Kreisklasse – und eben jene Interessierte, für die Badminton allenfalls ein schöner Zeitvertreib ist.

Die Zusagen ziehen sich durch die gesamte Republik (Schleswig-Holstein, Berlin, Hessen). Selbst die Niederlande sind vertreten. Und als Top-Act kommt ein Spieler aus Liga zwei. Die Felder sind mehr oder weniger ausgebucht. „Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende“, so Dudenhausen.