Längst nicht alle, die wollen, können auch: Gut zwei Wochen vor dem Start zum 18. Volksbank-Münster-Marathon am 8. September sind die Staffeln, der „Stadtwerke-Kids-Lauf“ und der „Agravis-Charity-Lauf“ bereits komplett ausgebucht. Was nicht weniger heißt als: Münsters größte und damit auch erfolgreichste Laufveranstaltung wird wieder „rund 9000 Menschen bewegen“, wie Michael Brinkmann, Vorsitzender des Münster Marathon e.V., am Mittwoch betonte. Mehr als 2200 Einzelstarter werden an dem Sonntag im September wieder dabei sein – und sich auf einige Neuerungen einstellen.

Die Phalanx der Top-Läufer wird – bei gleichbleibender Betonung des Laufs als Breitensportveranstaltung – noch einmal erhöht: Zum einen, weil Münster mit dem Streckenrekord des vergangenen Jahres durch den Kenianer Justus Kiprotich (2:09:28 Stunden) erstmals eine Zeit unter 2:10 Stunden aufgeboten hat. Und damit verstärkt in den Fokus gerückt ist. Auch deshalb wird in diesem Jahr erstmals die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) präsent sein. Dessen Vorstandsmitglied Lars Mortsiefer erklärte am Mittwoch das Prozedere mit Blut- und Urintests, vornehmlich für die Spitzenathleten. „Ein Stück mehr Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit“, charakterisierte Brinkmann den Nada-Einsatz – auch in Hinblick auf die fünf Läuferinnen aus Venezuela, Mexiko, El Salvador und der Türkei, die sich in Münster die Olympia-Qualifikation für Tokio 2020 sichern wollen, dabei aber wohl den Streckenrekord (2:29:12 Stunden) von Eleni Gebrehiwot (2014) aufgrund ihrer gemeldeten persönlichen Bestzeiten unangetastet lassen.

In Szene gesetzt wurde am Mittwoch auch die Kooperation des Münster Marathon e. V. mit dem USC Münster. Die Volleyballerinnen Liza Kastrup und Barbara ­Wezorke begleiteten bereits den Auftakt zur Spendenaktion zugunsten von „Plan international“ beim „Probelauf“ zu „Kinder helfen Kindern“.

Auch am 8. September wird eine USC-Delegation beim Volksbank-Münster-Marathon dabei sein. Und nicht zuletzt: Wer nicht mitlaufen kann (oder will), darf trotzdem gerne mitmachen: Die besten Fans an der Strecke (Gruppen, Vereine, Private) werden mit insgesamt 900 Euro prämiert.