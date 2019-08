Das zweite Kind ist da. Im Hause Romund ist richtig was los. „Ich genieße das“, sagt Papa Jan. Unmittelbar vor und nach der Geburt hat er innegehalten, sich ein paar Wochen Urlaub gegönnt. Vorbei – jetzt geht es wieder in den Sand. Am Samstag und Sonntag startet er mit seinem Partner Niko Meyer bei den Westdeutschen Meisterschaften im Beachvolleyball in Jülich. Das Duo vom Urlaubsguru Beachteam Blau-Weiß Aasee ist selbstbewusst, will ins Halbfinale. „Ich denke, das ist durchaus realistisch“, glaubt Romund. Jüngst in Recklinghausen beim ersten Probelauf nach der Pause reichte es beim hoch dotierten Ranglistenturnier zu Rang drei.

Gut vorbereitet sind sie. Den nötigen Feinschliff haben sich beide im Training mit Bennet und David Poniewaz geholt, die aktuell ganz gut abräumen. 16 Mannschaften werden sich am Wochenende im Kreis Düren ins Getümmel stürzen. „Die Konkurrenz ist wie immer groß“, weiß Romund. Als führendes Team der NRW-Rangliste braucht er sich mit Meyer nicht verstecken. Da geht was!