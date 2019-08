„We will rock you“, „We are the Champions“, „Don’t stop me now“ – an Inspiration dürfte es Ingrid Klimke und den deutschen Vielseitigkeitsreitern nicht mangeln. Am Freitag startete für die Kader-Athleten das abschließende Trainingslager vor der am Mittwoch (28. August) beginnenden Europameisterschaft in Luhmühlen. Als teambildende Maßnahme schaute sich die Equipe im Sommernachtskino vor dem münsterischen Schloss abends das Queen-Musical an. Auch sonst zeigte sich die Deutsche Mannschaft bei der Vorstellung auf dem Gelände des DOKR in Warendorf locker und gelöst vor den anstehenden Aufgaben.

„Ich fahre mit viel Vorfreude nach Luhmühlen“, sagte Ingrid Klimke, die als Titelverteidigerin an den kontinentalen Titelkämpfen teilnimmt. Von Nervosität war bei ihr dennoch keine Spur. Im Juni erst wurde sie an gleicher Stelle Zweite bei den Deutschen Meisterschaften. Wenige Wochen später beim Chio in der Aachener Soers triumphierte sie auf ihrem Bobby vor Olympiasieger Michael Jung. Es gibt also tatsächlich gute Gründe für Optimismus. „Den Sieg in Aachen habe ich noch im Bauch. Das liegt noch nicht all zu lange zurück, das beschwingt natürlich.“ Mit Luhmühlen verbinde sie viele Erinnerungen – positive wie negative. Im Hinblick auf die Konkurrenz rechnet die Münsteranerin vor allem mit der Gegenwehr der Briten. „Klar möchte ich auch den Einzel-Titel verteidigen. Priorität hat aber der Mannschafts-Erfolg. Großbritannien wird uns allerdings fordern, da bin ich sicher.“