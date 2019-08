Angekommen! Aufsteiger Concordia Albachten hat sich an die Höhenluft in der Bezirksliga gewöhnt. Zwar kassierten die Mannen von Trainer Jens Truckenbrod am Freitagabend eine 1:2 (1:1)-Niederlage beim Favoriten SV Burgsteinfurt. Doch die Art und Weise, wie sich der Aufsteiger gibt, frech und ohne Scheuklappen, verspricht viel. „Wir spielen mit, sind mutig und konditionell top“, freut sich der Coach.

Nach den beiden Remis zum Auftakt starteten die Gäste furios. Darwin Ribeiro war bereits in Minute drei zur Stelle und besorgte die Führung. Der SVB war geschockt, musste sich erstmal durchschütteln – und profitierte beim Ausgleich von einer Überzahlsituation. Fynn Durynek verletzte sich am Knie, musste länger behandelt werden, um denn doch die Reißleine zu ziehen. In der Phase des Bangens um Durynek schlugen die Platzherren in Person von Sam Anyanwu eiskalt zu (22.). Kurz danach war die Concordia wieder vollzählig – der Trainer wechselte sich selbst ein.

Nach der Pause spielte Albachten weiter mit. Burgsteinfurt versuchte es immer wieder mit langen und diagonalen Bällen – ohne großen Nutzen daraus ziehen zu können. Nach 70 Minuten war es denn doch passiert: Alexander Hollermann bugsierte das Leder zum 2:1 über die Linie. „Dann haben wir alles versucht. In die Box kamen wir aber nicht mehr“, konstatierte Truckenbrod. Nicht enttäuscht, eher in heller Vorfreude auf das Derby gegen Wolbeck.

Concordia: Jonitz – Roth, Max Heimsath, Jan Heimsath – Krasniqi, Jülkenbeck (71. Fahrig), Durynek (24. Truckenbrod), Ribeiro – Nübel (62. Leinkenjost), Golparvari – Zymner (79. Rehne)