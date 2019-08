Eigentlich geht in Linz nichts ohne Ribisel. So heißt in Österreich die rote Johannisbeere, die entscheidende Zutat für die Linzer Torte. Für die besten Ruderer der Welt gilt derzeit allerdings absolute Ribisel-Abstinenz: Bis zum kommenden Sonntag werden in Ottensheim, wenige Kilometer vor den Toren der Tortenstadt die Ruder-Weltmeisterschaften ausgefahren. Sieben Tage strikte sportgerechte Nahrung, ehe es am kommenden Sonntag wieder Torte geben darf – zur Belohnung oder als Frustbewältigung. Beide Varianten sind für die beiden Teilnehmer aus Münster noch möglich.

An diesem Sonntag stiegen Felix Brummel und Ida Kruse vom RV Münster erstmals in ihre Vierer und maßen sich mit der Konkurrenz – mit unterschiedlichen Ergebnissen, aber der gleichen Konsequenz: Brummels Männer-Vierer lieferte im ersten Vorlauf einen ganz starken Auftritt ab und kam als Zweiter hinter dem Titelaspiranten aus Großbritannien ins Ziel, Ida Kruse musste mit ihren Mitstreiterinnen die Konkurrenz ziehen lassen und beendete ihren Auftakt als Letzte.

Beide Boote müssen damit am Dienstag in den Hoffnungslauf. Im qualitativ und quantitativ stark besetzten Männerfeld mit 22 gemeldeten Nationen schafften nur die vier Ersten jeweils den direkten Durchmarsch ins Halbfinale, bei den Frauen hätte auch Rang zwei gereicht – von dem war das deutsche Quartett am Sonntag jedoch weit entfernt.

Dennoch bleibt die Zielsetzung für beide unverändert: Olympia in Tokio 2020 steht über allem.