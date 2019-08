Der BSV Roxel gehört womöglich in dieser Saison zur gehobenen Landesliga-Klasse. Bei Mitfavorit Eintracht Ahaus meldeten sich die Kleeblätter mit einem starken Auftritt und dem 2:0 (0:0)-Erfolg in der Spitzengruppe an. „Ein verdienter Sieg“, bemerkte Trainer Sebastian Hänsel, der einen sehr konzentrierten Auftritt seiner Elf sah.

Die Partie kam allerdings nur schleppend in Fahrt, viele Unterbrechungen störten den Spielfluss. Zweimal näherten sich die Münsteraner der Führung, doch ein Abspiel von Daniel Seidel auf Thomas Kroker geriet etwas zu ungenau (26.), dann wurde ein Kroker-Schuss geblockt (28.). Die Hausherren hatten auch ihre Situationen. Maximilian Hinkelmann zielte nach einer Ecke vorbei (33.), dann hielt Keeper Christoph Hunnewinkel einen Weitschuss von Christopher Ransmann (38.).

Nach der Pause schlugen die Gäste dann zu. Nawid Nesar bediente nach einem erfolgreichen Gegenpressing Steffen Hunnewinkel, der aus sieben Metern halbhoch traf (57.). Ahaus zog das Tempo mit dem Rückstand das Tempo an, doch die Innenverteidigung mit Nico Haverkamp und Lasse Saerbeck stand und räumte alles ab. Eine Energieleistung von Kroker, der in der eigenen Hälfte einen Pressschlag gewann und danach zum Lauf vor das Tor ansetzte, brachte schließlich das 2:0 (83.). BSV: C. Hunnewinkel – Willich, L. Saerbeck (77. Sojeva), Haverkamp, Pietsch – Nesar (86. Wesberg), Wessels, Gockel – Kroker (84. Hajizadah), Seidel, S. Hunnewinkel (59. Shinawi)