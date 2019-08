Münster -

Von Michael Schulte

Bei den seit diesem Wochenende laufenden Weltmeisterschaften in Tokio tritt mit Odai Al-Mawarde auch ein junger Syrer aus Coesfeld an, der für die TG Münster in der Landesliga auf die Matte geht. Die japanische Hauptstadt ist auch sein Ziel für das nächste Jahr – dann steht Olympia an.