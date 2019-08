Eine Saisonpremiere nach Plan! Beinahe jedenfalls. Wäre da nicht der kurzfristige wie überraschende Trainerwechsel bei Grün-Weiß Gelmer schon in der Aufwärmphase zum ersten Spieltag gewesen, als Hendrik Arenskötter drei Tage vor dem Auftakt den freiwillig ausscheidenden Mohammed Sroub ablöste. Eine Ausnahme der Regel war zudem ein Verlierer im Top-Spiel der A1 von Westfalia Kinderhaus II gegen den SC Münster 08 II (0:2) mit dem ewig jungen André Otto. Ansonsten unterstrichen sämtliche Favoriten in beiden Staffeln ihre Anwartschaft. Die Roten Karten von Arne Dworog (SC Nienberge) und Aron Jakab (SV Rinkerode) – die Feldverweise eins uns zwei – gehören auch zum Saisoneinstand.

Der von Arenskötter verlief wunschgemäß. „Daraus kann man etwa machen“, zeigte er sich auch ein Stück weit erleichtert, dass die ersten 90 Minuten unter seiner Regie mit dem 4:2-Sieg gegen die SG Sendenhorst erfolgreich verliefen. Schließlich steht er nun in der ersten Reihe – und in der Verantwortung. Erst am Donnerstag hatte er seinen Einstand als Cheftrainer gegeben. „Das zum ersten und bestimmt einzigen Mal“, versichert der 39-Jährige mit Blick auf seine Premiere auf der Führungsposition.

Die war nicht geplant. Wohl aber – nach dem Ausscheiden in der Winterpause der Vorsaison bei Nullacht – ein Comeback als Co-Trainer. „Ein bisschen Aufwand wollte ich wieder betreiben“, sagt er. Es sollte also erneut den Assistenten Arenskötter geben. Der Aufwand nimmt nun zu. Denn als Sroub um Ablösung bat, war Arenskötter erste Wahl. Sein Vorgänger, der drei Jahre in der Hakenesheide arbeitete, hat beruflich zugelegt, befürchtete erhebliche Kollisionen zwischen Job und Fußball.

Da war der zweite Mann der erste Ansprechpartner. „Im Urlaub klingelte das Telefon. Da hat mich Frank Heemesath gefragt, ob ich nicht übernehmen könnte“, schildert Arenskötter die plötzliche Entwicklung. Der langjährige Kontakt zum 1. Vorsitzende war hilfreich. Lange überlegen musste das Gelmeraner Urgestein nämlich nicht. Bei den Grün-Weißen kickte Arenskötter von Kindesbeinen an, später auch im Seniorenbereich. „Ich habe sonst nirgendwo anders gespielt und bin seit 30 Jahren im Verein. Da ist so etwas auch eine Herzensangelegenheit“, schildert der Neu-Coach die Beweggründe nach seiner Beförderung.

Eine gewisse Anspannung vor dem Debüt an der Linie leugnet er jedoch nicht: „Es war schon etwas kribbelig.“ Schließlich ging alles schnell. Doch das bekommt er ebenso rasch in den Griff. „Es ist immer noch weniger Aufwand als zuvor bei Nullacht“, so Arenskötter. Apropos Nullacht. „Aus der Zeit mit Mirsad Celebic werde ich eine Menge mitnehmen können“, sagt Arenskötter. Klingt nach einem Plan.