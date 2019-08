Die Stadtmeisterschaft der Frauen war am Samstag im finalen Akt eine vereinsinterne Angelegenheit des Gastgebers. Der BSV Roxel stand mit seiner ersten und zweiten Mannschaft im Endspiel. Dort blieb die Reserve beim 8:14 gegen das Bezirksliga-Team weitgehend chancenlos. „Der Turnierverlauf war insgesamt recht eng“, sagte Thomas Rieke, Trainer des Siegers.

Er war mit seiner Truppe eher holprig gestartet und hatte in der Vorrunde sogar ein bisschen Glück. Dem späten 6:5-Sieg gegen den Klassenrivalen Westfalia Kinderhaus II folgten ein 4:4 gegen den sieglosen Kreisligist Eintracht Hiltrup sowie eine 5:6-Niederlage gegen den SC Münster 08, der sich hier mit neun Punkten schadlos hielt.

In der Parallelgruppe wurde Verbandsligist Kinderhaus seiner Favoritenrolle mit 7:1 Punkten gerecht vor dem BSV II (3:5) und Bezirksligist Sparta Münster (2:6). Weil hier nur drei Mannschaften antraten, spielten sie je zweimal gegeneinander. Pro Partie waren bis zum Finale zweimal zehn Minuten angesetzt.

Die beste Partie gab es im Halbfinale zwischen Roxel I und Kinderhaus I. „Da haben wir wirklich fast alles richtig gemacht und waren sehr bissig in der Deckung“, so Rieke, der sich über das 11:8 gegen den Favoriten freute. Parallel schaffte auch die Zweitvertretung eine Überraschung und düpierte als Kreisligist Nullacht beim 14:13 (10:10) nach Siebenmeterwerfen. Von der Linie wurde schließlich auch Rang drei ausgefochten. Westfalia setzte sich hier gegen den Kanalclub mit 4:2 durch.

Ob der neue Stadtmeister nach dem Abstieg automatisch die Meisterschaft ins Visier nehmen kann, steht noch in den Sternen. Der Kader ist komplett umformiert, am Samstag mischten sich sechs Alteingesessene mit sieben Neuen. „Es wird eine Zeit brauchen“, so Rieke. Der Anfang aber ist geglückt.