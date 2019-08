Bei ihrer Premiere 2018 hatte Deborah Döring mächtig überrascht und gleich einmal den Doppel-Titel bei den Deutschen Meisterschaften im Beachtennis gewonnen. Dass dieser Erfolg keine Eintagsfliege war, bewies die Tennisspielerin des TC Union Münster nun in Saarlouis eindrucksvoll. Diesmal mit Sophie Schmidt vom TC Ladenburg setzte sie sich erneut durch und bezwang im Finale die deutschen EM-Fahrerinnen Laura Jähnel (Lichtenrade)/Christin Meyer (Osnabrück) mit 6:3, 7:5.

Topgesetzt waren Döring/Schmidt in das Turnier gegangen, im Endspiel gegen ihre letztjährige Partnerin Meyer aber sah sich die Unionerin „nicht unbedingt favorisiert“. So entwickelte sich auf dem stimmungsvollen Marktplatz von Saarlouis vor voll besetzten Tribünen ein Duell auf Augenhöhe, beim 2:5 im zweiten Satz drohte eine Verlängerung. „Aber zum Glück haben wir die Aufholjagd erfolgreich beendet“, sagte Döring, die damit in der Doppel-Konkurrenz – in dieser scheiterten Ria Dörnemann/Margarete Pelster (TC Union) im Achtelfinale – komplett ohne Satzverlust blieb.

Eine zweite Medaille verpasste Döring im Mixed. An der Seite von Sven Bolsmann (Osnabrück) verlor sie gegen ihre Doppelpartnerin Schmidt und Pit Große-Wilde (Ladenburg) im kleine Finale mit 3:6, 4:6. Zuvor hatte die Bronze-Medaillengewinner auch Ria Dörnemann und Oliver Wagner (Witten) im Viertelfinale mit 6:2, 6:4 ausgeschaltet.