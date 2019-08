So hochkarätig wie selten zuvor war das Vorbereitungsturnier des SC Münster 08 am Wochenende besetzt. Etwa 230 Teilnehmer machten den Dermasence-Cup in der Halle Ost zu einer runden Sache. „Wir hatten richtig starke Felder, gerade bei den Frauen waren wir in der Spitze, anders als in den vergangenen Jahren oft, top-besetzt“, sagte Chef-Organisator Oliver Janke.

In insgesamt 14 Konkurrenzen traten die Sportler wenige Tage vor dem Saisonstart an. Zusammengelegt werden mussten lediglich die C- und B-Klasse bei den Frauen. Favorit Timo Ayush Termuulen vom Zweitligisten SV Berliner Brauereien war der prominenteste Spieler, musste im A-Feld der Herren aber Jan Kemper (Union Lüdinghausen), der bei Nullacht auch als Trainer aktiv ist, den Vortritt lassen. Im A-Doppel siegten Jan Santüns und Jonas Kaiser vom SC BW Ostenland. Fast alle Endspiele gerieten zu spannenden, engen und zeitintensiven „Schlachten“, wie es Janke augenzwinkernd formulierte. Im Damen-Einzel A siegte Silke Becker (BV RW Wesel), im Doppel die Lüdinghauserin Hannah Schröder gemeinsam mit Maike Pällmann vom Ausrichter.

Weitere Treppchen-Plätze für den Ausrichter holten Tim Schulte-Uebbing und Philipp Hellwig (Sieger Herren-Doppel B), Schulte-Uebbing/Claudia Homann (Zweite Mixed B) Homann/Lidia Belova (Dritte Damen-Doppel B) sowie Joana Distelrath/Floriane Drerup (Dritte Damen-Doppel C).