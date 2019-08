Kurzarbeiter Felix Brummel rudert souverän ins Halbfinale – Olympia-Aus für Ida Kruse

Kurzarbeiter Felix Brummel bleibt auf Olympia-Kurs, Ida Kruse muss ihre Träume von Tokio 2020 begraben. Unterschiedlicher hätte die Bilanz der beiden Athleten des RV Münster bei den Ruder-Weltnmeisterschaften in Linz Ottensheim kaum ausfallen können. Der Männer-Vierer mit Brummel gewann seinen Hoffnungslauf souverän und steht damit im Halbfinale, während das Frauen-Quartett mit Ida Kruse in ihrem Wettkampf der Konkurrenz um Längen hinterherfuhr – und jetzt weder in den Medaillenkampf noch in die Olympia-Qualifikation eingreifen kann.

Um 10 Uhr in der Frühe startete Felix Brummel in seinen Arbeitstag, exakt sechs Minuten später war die Frühschicht dann schon wieder erledigt. Länger hielt sich der deutsche Rudervierer im ersten Rennen an diesem WM-Tag in Linz Ottensheim nicht auf der 2000-m-Strecke auf – und ruderte als souveräner Sieger seines Hoffnungslauf unangefochten in das Halbfinale, das am Donnerstag gestartet wird. Vom Start weg bildete das deutsche Boot zusammen mit den Gastgebern aus Österreich und den hoch gehandelten Serben ein überlegenes Spitzentrio, das sich anschickte, die beiden Halbfinalplätze unter sich auszumachen. Nach 1000 Metern verloren die Gastgeber dann bereits ein wenig den Kontakt, Deutschland und Serbien setzten Kurs aufs Halbfinale. Felix Brummel, Felix Wimberger, Max Planer und Nico Merget beherrschten das Rennen und unterstrichen ihre Olympia-Ambitionen, die mit dem Finaleinzug am Donnerstag bereits wasserfest gemacht werden könnten.

Ida Kruse dagegen muss am Halbfinal-Donnerstag eine Zwangspause einlegen, für ihr Team steht zum WM-Abschluss am Samstag das C-Finale und damit der Kampf um die Plätze 13 bis 18 an – zu wenig für Olympia und wohl auch zu wenig für die eigenen Ansprüche. Trainer Tom Morris hat den verletzungsbedingten Ausfall von Sophie Oschke und den damit verbundenen Umbau im Bug des deutschen Vierers nicht mehr richten können. Von Beginn an lag der deutsche Vierer hinten – und dort schnell auf verlorenem Posten. Am Ende fehlten dem Team 18 Sekunden auf Sieger China, der gemeinsam mit Russland und Irland ins Halbfdinale einzog.