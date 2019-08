Deutsche Equipe um Titelverteidigerin Klimke hat große Pläne in Lühmühlen

Warendorf -

Von Ulrich Schaper

Das deutsche Vielseitigkeitsteam um Einzel-Titelverteidigerin Ingrid Klimke hat für die in dieser Woche beginnende EM in Luhmühlen große Pläne. Zwölf Reiter durfte Bundestrainer Hans Melzer nominieren. Auch die junge Garde drängt in die Mannschaft.