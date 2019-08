Meister Borussia hat zurzeit kein Dach über dem Kopf

Borussia Münster sucht ein Dach über dem Kopf. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Schon seit etlichen Wochen ist die Sporthalle der Ludwig-Erhard-Halle gesperrt. Schäden an der Dachkonstruktion lassen keinen Sportbetrieb zu. Aktuelles Ausweichquartier der Borussen ist die Geistschule, die außerhalb der Ferien aber auch anderweitig belegt ist. Längst haben sich die Heimatlosen deshalb nach Alternativen umgesehen. In Kinderhaus und Gievenbeck wurden sie mit offenen Armen empfangen, auch der 1. TTC hat Unterstützung angeboten. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Teamsprecher Max Kruse. Dennoch bleibe die Situation natürlich unbefriedigend. „Womöglich kommen wir erst im neuen Jahr wieder in unsere Halle. Für das Team- und Vereinsgefühl ist das richtig doof“, erklärt Kruse.

Zum Sport: Spitzenspieler Tim Artarov hat die Borussen verlassen. Er sucht beim Regionalligisten SF Oesede eine neue Herausforderung. Mit dem 18-Jährigen waren die Münsteraner in der vergangenen Saison Meister in der NRW-Liga geworden, auf den Aufstieg verzichteten sie, als Artarov seine Wechselabsicht äußerte. „Mit Tim verlieren wir einen menschlich und sportlich tadellosen Mitspieler. Der Verlust ist wirklich erheblich“, sagt Kruse. Für Artarov rückt Alexander Michelis ins Team. Der Neue kommt vom Verbandsliga-Absteiger Kinderhaus. Bei der Westfalia spielte er eine hervorragende Saison im oberen Paarkreuz, die Borussen setzen den jungen Mann in der Mitte ein. „Wir sind sehr froh, dass wir Alexander haben. Er hat richtig Bock und noch sehr viel Potenzial“, so Kruse.

Nur wenige Einsätze wird Stefan Kroes haben. Talent Ben Lechtenbörger aus der zweiten Mannschaft wird sich in absehbarer Zeit „oben“ festspielen. Trotz des Abgangs von Artarov wollen die Borussen erneut oben mitmischen. „Unser Team ist nach wie vor schlagkräftig“, sagt Kruse.

► Borussia: Max Kruse, Philip Wolters, Alexander Michelis, Jeremy Fouillet, Simon Wächter, Stefan Kroes

► 1. Spiel: Borussia – TT-Team Bochum (Samstag, 18.30 Uhr, Sporthalle der Geistschule)

Heimat gesucht! Seit mehreren Jahren pendelt die erste Herren-Mannschaft des 1. TTC Münster zwischen Verbands- und NRW-Liga. Zuletzt war der Fahrstuhl in Abwärtsbewegung unterwegs. Als Vorletzter musste das Team die Klasse verlassen, mit demselben Personal startet es nun in die neue Saison. Von einer Fortsetzung der Berg- und Talfahrt möchte Mannschaftssprecher Thomas Boonk nichts hören. „Mit Herne II haben wir eine Mannschaft in der Liga, die völlig fehl am Platz ist. Wenn sie immer in Bestbesetzung antritt, wird sie kein Spiel verlieren.“

Gleichwohl sollte der TTC im Schatten des Titelfavoriten eine ordentliche Rolle spielen. „Das ist auch unser Anspruch“, erklärt Boonk. Weil die Zahl der Verbandsligen im Verband noch einmal reduziert wird (jetzt von fünf auf vier), gibt es erneut einen ausgedehnten Abstiegskampf. Zwei Teams beißen definitiv ins Gras, dazu müssen zwei weitere in die Relegation. Der TTC dürfte kaum in Not kommen. „Wir schauen nicht nach unten, dazu gibt es wirklich keinen Anlass“, so Boonk.

► TTC: Sandro Pira, Niklas Pilsczek, Markus Frehe, Thomas Boonk, Alexander Wehling, Simon Voß

Der TuS Hiltrup bleibt in Bewegung. Auch in der neuen Saison wird beim Herren-Verbandsligisten kräftig rotiert. Matthias Stolle wird nur wenige Spiele bestreiten, Spitzenmann Peter Anders ist weiter Teilzeitkraft. In Münsters Süden kennen sie das seit geraumer Zeit und haben Lösungen. Mit Fabian Herbst (Comeback nach Auslandsaufenthalt) und Talent Felix Wermeling streben beide Spitzenspieler der zweiten Mannschaft nach oben. Und sie werden rasch Einsätze bekommen, da mit Sebastian Fröhling eine Stammkraft wohl noch mehrere Wochen fehlt.

In der vergangenen Saison belegte der TuS nach grandioser Rückrunde (16:6 Punkte) Rang vier. Das wird sich kaum wiederholen lassen, Sportwart Ralf Brameier nennt den Klassenerhalt als oberstes Ziel. „Einen höheren Anspruch sollte man als Team in ständig wechselnder Besetzung nicht haben“, sagt er. Zum Auftakt duelliert sich Hiltrup mit Post Hiltrop aus Bochum. Die Gäste spielten in der vergangenen Serie noch in der NRW-Liga.

► TuS: Peter Anders, Julian Scherzinger, Alber Dkhoka, Sebastian Fröhling, Felix Seppendorf, Carsten Becher, Matthias Stolle

► 1. Spiel: TuS - TTC Post Hiltrop (Sonntag, 10 Uhr, Sporthalle der Grundschule-Mitte)

Die fraglos talentierte Ireen Onken hat die Damen des TuS Hiltrup verlassen und spielt künftig in einem Männer-Team des TTC Lengerich. Rasch und erfolgreich haben die Blauen auf den Abgang reagiert. Als Neuzugang soll Miriam Kötter die Lücke schließen. Die 26-jährige Dortmunderin verfügt über Oberliga-Erfahrung und hat sich in Münster offenbar schnell eingewöhnt. „Miriam ist sehr ehrgeizig und bringt Qualität mit. Das passt für sie und natürlich auch für uns“, sagt Sportwart Ralf Brameier.

Zweiter – in diesem Falle interner – Zugang im Team ist Frederike Starp. Das Talent sammelte schon in der vergangenen Saison erste NRW-Liga-Erfahrungen, nun wird sie Stammspielerin und ersetzt Dagmar Krämer, die ihren langjährigen Platz aus gesundheitlichen Gründen räumt. Ein starkes vorderes Paarkreuz bilden die eta­blierten Kräfte sowie Leistungsträgerinnen Antonia Rewer und Melanie Meredig.

Auf Wunsch des Gegners hat der TuS sein erstes ­Saisonspiel in den Oktober verlegt. Premiere feiert das Team somit erst am über nächsten Wochenende. Dann tritt der Vorjahresdritte beim SV Spexard an.

► TuS: Antonia Rewer, Melanie Meredig, Miriam Kötter, Frederike Starp

► 1. Spiel: SV Spexard - TuS (7. September, 19.30 Uhr)