Der erste höherklassige Sparringspartner hat den WWU Baskets Münster in der Vorbereitung auch die erste Niederlage zugefügt. Gegen die Gladiators Trier unterlag der Pro-B-Ligist am Mittwoch mit 64:89 (25:49) in eigener Halle, verkaufte sich aber immerhin nach der Pause viel besser. „Dass wir verlieren, war zu erwarten. Denn schließlich haben wir gegen ein Playoff-Team aus der Pro A gespielt“, sagte Trainer Philipp Kappenstein. „Der Sprung nach den Partien gegen zwei Regionalligisten war schon spürbar, wir hatten vorher noch keinen richtig harten Gegner.“ In Hälfte zwei sah er vor allem mehr Körperlichkeit bei seinem Team, das am Wochenende zu einem Turnier nach Itzehoe reist. Punkte: Baues (15), Coffin, Fouhy (je 9), J. König (8), Hänig (7), Del Hoyo (4), A. König (3), Weß, padberg, Goolsby, Delpeche (je 2), Funk (1)