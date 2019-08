Am Samstag um Punkt 12 Uhr wird Felix Brummel sein letztes Weltmeisterschaftsrennen im österreichischen Ottensheim bestreiten. Diesen Termin kann man sich gut merken, aber ein Einsatz um 14.42 Uhr wäre dem Münsteraner deutlich lieber gewesen. Dann nämlich werden im Vierer ohne Steuermann die Medaillen vergeben, Brummel und seine Mitstreiter kämpfen zuvor im B-Finale um die Ränge sieben bis zwölf. Durch den fünften Rang im ersten Halbfinale am Donnerstag verpasste das deutsche Quartett letztlich klar die Chance auf eine WM-Medaille, der Rückstand auf die siegreichen Crews aus Australien, Polen und den USA war deutlich und das Rennen aus deutscher Sicht eigentlich nie wirklich spannend.

Die Spannung sollten die Athleten dennoch bis zum Samstag bewahren, denn auch im kleinen Finale winkt noch ein großer Preis: Die schnellsten acht Vierer dieser WM dürfen ihr Boot schon einmal für den Schiffstransport zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio anmelden. Rang zwei im finalen Trostlauf würde also reichen für olympische Momente im Vierer.

Zwei Tage bleiben Brummel, Felix Wimberger, Max Planer und Nico Merget jetzt, um den Frust aus den Klamotten zu schütteln – und mit den verbliebenen Kraftreserven doch noch für ein Happy-End in Österreich zu sorgen. Die Olympia-Qualifikation war das ausgewiesene Ziel des Quartetts, der Kampf um eine WM-Medaille wäre die gerne genommene Kür werden – jetzt steht die Besatzung also in der Pflicht. Verpassen wird sie diesen letzten Auftritt sicher nicht: Die Stunde des Deutschland-Vierers schlägt in Linz pünktlich zu High Noon.