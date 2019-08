Letzter WM-Auftritt für RVM-Duo in Linz

Münster -

Ein Sommer in Österreich gilt eigentlich als sichere Bank für ein paar unbeschwerte, erholsame Tage. Für Felix Brummel und Ida Kruse vom RV Münster stellt sich das derzeit ganz anders dar. Unbeschwert war diese Woche in Linz Ottensheim bislang nicht gerade – erholsam schon gar nicht. Beide mussten bei der Ruder-WM an ihre Leistungsgrenzen und darüber hinaus gehen, beide können mit dem Ergebnis dagegen, wenn überhaupt, nur bedingt zufrieden sein.