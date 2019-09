Poniewaz-Triumph in Timmendorf dank Trainer Büring mit münsterischer Note

Münster -

Von Wilfried Sprenger

Die Brüder David und Bennet Poniewaz wurden am Wochenende in Timmendorf Deutscher Meister. Mit ihnen freute sich auch ihr Trainer Axel Büring. Der Münsteraner, der auch im Vorstand des USC sitzt und den TSC Gievenbeck coacht, ließ seinen vielen Erfolgen in der Halle einen weiteren im Sand folgen.