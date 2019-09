Was ist denn da nur los bei den Fußballern des SC Falke Saerbeck? Eigentlich war die Elf von Holger Althaus durchaus zuversichtlich in die Saison gestartet – ein Platz im oberen Mittelfeld mit Blick auf die Spitzengruppe der Kreisliga A Tecklenburg sollte es mindestens sein. Die Realität sieht allerdings ganz anders und ziemlich düster aus. Nach vier Punktspielen steht das Team mit mageren drei Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Neben einer zuletzt doch recht ausgeprägten Offensiv-Schwäche kam Pech hinzu, kassierten die Saerbecker den entscheidenden Treffer zur Niederlage doch in der Nachspielzeit – so ein Missgeschick passiert auch den besten Teams. Eine weitere Entschuldigung dürfte es an diesem Wochenende aber nicht mehr geben, denn die Falken gastieren beim Vorletzten SpVg Ibbenbüren.

► Sonntag, 13.15 Uhr, in Ibbenbüren