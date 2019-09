Münster im Ausnahmezustand: Große Gefühle – auf und neben der Strecke

Münster, du sperrst den Autoverkehr aus, Kilometer lange Absperrgitter, Trassierband: Kein Durch- und Fortkommen. Streckenposten leisten „erste Hilfe“ für Uneinsichtige, Anwohner, Familienbesucher. Nicht alle sind begeistert, das macht dir nichts aus, es ist schließlich ein Ausnahmezustand.

Münster, du legst eine himmelblaue Linie. Eine, die nicht trennt, sondern verbindet, die den Weg weist. Raus aus der Stadt nach Gievenbeck, Nienberge Roxel und zurück.

Du, Münster, läufst dich warm. Promenade, Aasee-Ufer, Weseler Straße . . . rund um den und auf dem Schlossplatz wird getrabt, gedehnt und gestreckt. Alle warten auf den entscheidenden Schuss, den TV-Schauspielerin Nina Vorbrodt abgibt.

Impressionen vom 18. Volksbank-Münster-Marathon 2019 1/140 Foto: fotoideen.com

Münster, du wirfst sogar den Oberbürgermeister Markus Lewe und den Volksbank-Vorstand Thomas Jakoby am Sonntagmorgen aus dem Bett. Der Politiker macht mit, der Banker begrüßt Tausende, die mitmachen.

Eine riesige Party

Münster, du sorgst für eine riesige Party mit Liedern wie „An Tagen wie diesen“ und „I will survive“. Und Münster: Du bewegst Tausende – beim Start und an den Staffelwechseln. Dafür stellst Du ein imposantes Bild mit 20 Stadtbussen in Reih und Glied auf, die die Teilnehmer zu den Wechselpunkten bringen. Imposant.

Du, Stadt Münster, machst Dich bunt, spannst in Gievenbeck Wäscheleinen mit Finisher-T-Shirts, lässt ganze Nachbarschaften zusammenkommen, die ein „Bergfest“ für einen der Teilnehmer organisieren und bringst Menschen dazu, sich ganz in Gelb gewandet zu verkleiden und so als Fans aufzufallen. Münster, du Gediegene, Zurückhaltende, du überraschst, machst Straßen mit Kreide bunt, schreibst Botschaften darauf: „nicht mehr weit“ und „du Held“.

Trommeln, Klatschen, Pfeifen

Und, Münster, Du lässt Trommeln, Klatschen, Pfeifen. Du bringst Jazz und Rock auf die Straße. Du sorgst dafür, dass ein Mädchen ein Schild malt, das größer ist als die Künstlerin selbst: „Mami, du schaffst das!“

Münster, du lässt Gänsehaut-Momente zu, wenn im Ziel, wo keiner mehr kann, die letzten Reserven hervorgelockt werden, weil das Publikum es so will und schreit und klatscht und johlt. Und du sorgst für Tränen, die kullern, weil es geschafft ist, für Schweiß, der fließt, weil er muss. Große Gefühle, Münster: Du Laufstadt.