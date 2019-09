Die Play-Station fehlt. In Minsk während der European Games im Juni gehörte die Konsole im Vierer-Apartment zum Inventar. Fußball daddeln zwischen den Trainingseinheiten – ein herrlicher Spaß. „Jetzt liegt unser Fokus allein auf den Kämpfen“, sagt Salah Ibrahim. In Jekaterinburg bei der Weltmeisterschaft der Elite (9. bis 21. September) hat die deutsche Nationalmannschaft ein Hotel bezogen. Der 21-jährige Faustkämpfer des BC Münster 23 teilt sich ein Zimmer mit Schwergewicht Nelvie Tiafack (Köln). Statt die Controller zu schwingen, wird abends nach dem Essen mal etwas mehr geredet. Kann nicht schaden.

Ja, die Vorbereitung auf die zweite WM bei den Senioren war schweißtreibend für Ibrahim. Erst Österreich, dann Kienbaum – das Fliegengewicht musste in den vergangenen Wochen reichlich Muskelmasse aufbauen. Erstmals startet er in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm. „Das sind drei Kilo Unterschied, nicht die Welt. Aber etwas umstellen muss ich mich schon“, so Ibrahim.

2017 trug er die deutschen Farben erstmals im Rahmen einer Elite-WM in die Welt hinein. In Hamburg. Platz fünf stand bei der Premiere zu Buche. „Was jetzt drin ist, kann ich schwerlich beurteilen. Medaillenträume habe ich immer.“ Ein Vorteil: Ibrahim zog in der 1. Runde ein Freilos, darf sich noch ein paar Tage länger auf seinen ersten Fight am Samstag vorbereiten. Gegner ist dann ein Georgier oder ein Koreaner. „Ich fühle mich gut, habe viel gearbeitet.“ Bei einem Sieg müsste er am 17. September schon wieder in den Ring. Und dann geht’s rund!