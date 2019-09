Im letzten Jahr erreichten die Frauen von BW Aasee erst auf der Zielgeraden das Klassenziel. So eng und spannend soll es in der neuen Saison nicht werden. „Wir würden gern eine Mittelfeld-Geschichte schreiben“, sagt Trainer Kai Annacker im Wissen, dass zwischen Wunsch und Möglichkeit mitunter eine Lücke klafft. Bei Ansicht der Konkurrenz hat der Coach eine hohe Leistungsdichte festgestellt. „Ich wäre ja froh, wenn ich zwei, drei Teams benennen könnte, die wir sicher schlagen. Leider habe ich keines gefunden.“

Also richten sich die Aasee-Mädels erneut auf eine aufregende Drittliga-Saison ein. Die meisten Gegner sind dabei bekannt, der erste ist es nicht. Am Samstag treten die Blau-Weißen bei den Aufsteigern vom FCJ Köln II an. „Die können schon was, das wird kein Spaziergang“, meint Annacker. Was die Gäste nicht davon abhalten sollte, für erste Gutschriften auf dem Punktekonto zu sorgen. „Der Start ist wichtig. Wenn du gewinnst, nimmst du gleich ein gutes Gefühl mit“, so der Coach.

Fünf Spielerinnen werden am Wochenende im Aasee-Trikot debütieren. Adriana Spinelli, Pia Schulte-Döinghaus, Katharina Pesek, Marie Walker und Elisa Wember stießen im Sommer neu zum Team. Annacker sieht den Kader gut aufgestellt. In der Vorbereitung gab es zwar Niederlagen gegen die Liga-Konkurrenten Emlichheim, VCO Münster und Sorpesee (jeweils 1:2). „Doch die knappen Ergebnisse haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind.“