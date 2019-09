So langsam steigt das Kribbeln, eine letzte, aber doppelte Generalprobe noch – und dann geht es in die finale Woche vor dem Saisonauftakt am 22. September beim Aufsteiger TKS 49ers in Stahnsdorf. „Jetzt gilt es für uns, in den Wettkampfmodus zu kommen und Schwung aufzunehmen“, sagt Trainer Philipp Kappenstein, der mit den WWU Baskets Münster im Viererturnier am Berg Fidel am Samstag (20.30 Uhr) zunächst auf die EWE Baskets Juniors Oldenburg trifft. Am Sonntag geht es dann je nach Sieg oder Niederlage entweder gegen Bayer Leverkusen oder die Uni Baskets Paderborn (beide 2. Liga Pro A), die um 18 Uhr spielen.

Der Vergleich gegen den Klassenkonkurrenten aus der Pro B soll der ultimative Härtetest für Münster sein, nach vier Niederlagen bei aufsteigender Tendenz soll nun ein Erfolgserlebnis her. „Nun geht es für uns darum, zu gewinnen. In den letzten Wochen war es wichtig, besser zu werden, Fortschritte zu machen und uns einzuspielen. Nun aber wollen wir unbedingt einen Sieg gegen Oldenburg“, so Kappenstein.

Der 40-Jährige sieht dabei noch Steigerungspotenzial bei seinem Team, in puncto Effektivität etwa müssen die Baskets zulegen. „Wir haben zuletzt viele freie Würfe herausgespielt, das wollte ich sehen. Die müssen wir aber jetzt auch mal machen. Und wir brauchen mehr einfache Punkte aus dem Aufwand, den wir defensiv betreiben“, meint Kappenstein.

Personell wird er am Wochenende etwas rotieren. Die angeschlagenen Center Malcolm Delpeche und Kai Hänig sowie die Forwards Stefan Weß und Albert del Hoyo werden Jobsharing betreiben. „Es macht wenig Sinn, sie eine Woche vor dem Start durch zwei Spiele zu hetzen. Da wollen wir diesmal kein Risiko eingehen“, so der Coach. An der Bedeutung der Samstagspartie aber ändert das nichts.