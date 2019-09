Preußen Münster zeigt keine Angst vor Aufsteiger Viktoria Köln

Nun war der SC Preußen Münster in den letzten Partien nicht gerade vom Erfolg geküsst. Das schlägt sich in der Regel dann auch prompt in den Zuschauerzahlen bei Heimspielen nieder. Am Samstag (14 Uhr) gastiert Viktoria Köln im Preußenstadion, der SCP ist dabei bereit, um jeden Besucher zu kämpfen. Neuzugang Maurice Litka verspricht auch deshalb, um weitere Fußballfreunde anzulocken: „Wir werden das Stadion abreißen.“

Dem altgedienten Preußen-Fan triebe das die Freudentränen ins Gesicht. Weil in Sachen Stadionumbau etwas endlich passieren würde – wenn Litka & Co. Wort halten. Aber natürlich hatte der Offensivmann, der beim FC St. Pauli ausgebildet wurde, damit nur bildlich gemeint, dass der SCP alles Erdenkliche auf dem Spielfeld für einen Sieg tun will. Zurück in die Erfolgsspur nach der Länderspielpause, nach den frustrierenden Niederlagen in Rostock und Rödinghausen (Westfalenpokal).

Laufbereitschaft und Effektivität ausbaufähig

Trainer Sven Hübscher glaubt, seine Mannen wieder ein Stück vorangebracht zu haben. Die Trainingstage waren zum Teil sehr intensiv, eine Art Willensschulung ohne Gnade. Denn, so Hübscher: „Da machen wir eine Entwicklung durch. Wenn Spieler glauben eine Grenze festzustellen, dann gibt es die noch nicht.“

Soll heißen, dass die Preußen in Sachen Laufbereitschaft und Effektivität noch zulegen können. Die zurückgelegten Kilometer sind für Hübscher ein Leistungsparameter. Er sei noch nicht da, wo er mit der Mannschaft hinwolle. In Rostock war das beim 0:1 kritikwürdig, denn: „Wenn ich weniger sprinte, weniger intensive Läufe absolviere, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg.“ Hübschers Relativitätstheorie.

Kurskorrektur angestrebt

Laufen ist ein Schlüssel, aber gekickt werden muss auch noch. Dafür fehlt gegen den Aufsteiger Abwehrchef Ole Kittner (Sprunggelenk) weiter. Auch Verteidiger Jannik Borgmann (Zeh) ist nicht wieder fit, Seref Özcan (Muskelfaserriss) fehlen Trainingseinsätze. Muss Fridolin Wagner (Oberschenkelprobleme) passen, käme Nico Brandenburger ins Spiel.

Hübscher will mit seinem SCP gewinnen. Die letzten Siege liegen schon etwas zurück, Anfang August gegen Kaiserslautern und den SC Reken gab es was zu feiern. Dass Köln „einen Lauf hat“, stellte Hübscher fest. Dass seine Mannschaft unbedingt einen Kurskorrektur schaffen will, steht auch im Logbuch. Möglichkeiten hat er beim Scouting erkannt, denn: „Die Viktoria ist anfällig und bietet Räume. Bei allem Respekt, das ist keine Über-Mannschaft der Liga.“ Klingt nach Kampfansage.

► SCP: Schulze Niehues – Schauerte, Erdogan, Scherder, Heidemann – Wagner (Brandenburger), Rodrigues Pires – Hoffmann, Litka, Schnellbacher – Dadashov