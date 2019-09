Sogar ein Preußen-Sieg in Leverkusen war drin

Münster -

Der erste Saisonsieg lässt zwar weiter auf sich warten, und auch Platz 14 in der Tabelle wurden die Preußen nicht los. Doch durch das 0:0 bei Bayer Leverkusen holte sich die U 19 Mut an einem Spieltag, an dem viele Konkurrenten unten punkteten.