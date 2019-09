Bei den European Games in Minsk war im Achtelfinale Schluss. Nicht ganz unumstritten musste sich Salah Ibrahim (BC Münster 23) Ende Juni dem Georgier Sakhil Alakhverdovi mit 2:3 geschlagen geben. Knapp drei Monate später hatte das Fliegengewicht, das am Samstag bei der Weltmeisterschaft im russischen Jekaterinburg erstmals in der Klasse bis 52 Kilogramm in den Ring stieg, ein Déjà-vu. In der zweiten Runde gab es wieder ein äußerst knappes und kontroverses 2:3 gegen Jo Sehyeong aus Südkorea. Aus der Traum! „Die erste und dritte Runde habe ich ganz klar gewonnen“, bilanzierte der 21-Jährige ernüchtert. Und ratlos. Allein die Punktrichter sahen das anders. „Selbst mein Gegner hat sich bei mir entschuldigt“, so Ibrahim, der den Achtelfinaleinzug somit verpasst hat. Die Zeit bis zur Abreise am Sonntag will er sinnvoll nutzen. „Jekaterinburg hat sicher ein paar schöne Ecken zu bieten.“