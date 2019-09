Erneut reichten dem TuS Hiltrup zwei Auswärtstore nicht zum Sieg – das 2:3 (2:0) beim SC Roland war eine „extreme Enttäuschung“, wie es Trainer Christian Hebbeler nannte. „Wir hatten in einer guten ersten Hälfte alles im Griff, doch dann haben wir innerhalb von 20 vogelwilden Minuten in der Abwehr alles verloren. So einen Vorsprung müssen wir nach Hause bringen.“

Ein Pass in die Tiefe von Michael Fromme brachte Daniel Mladenovic beim 1:0 (8.) in Position, auch beim 2:0 durch Nils Johannknecht setzte der Routinier Vorlagengeber Montassar Hammami außen hervorragend ein (17.). Weitere Chancen durch Fromme (23.) und Mladenovic (29.) blieben ungenutzt. Stattdessen kam der Gastgeber durch einen Sonntagsschuss von Pascal Röber sofort nach der Pause heran (47.) und machte auf einmal mit Unterstützung von außen Druck. „Wir haben die Positionen einfach nicht mehr gehalten“, sagte Hebbeler. Er sah den Ausgleich nach einer Fehlerkette (57.) und das 2:3 per direktem Freistoß (66.), jeweils durch Muhammet Sözer.

Danach berappelten sich die Münsteraner zwar und kamen durch Fromme (71.), Mladenovic (77.) und Edgar Krieger (82.) auch noch zu Chancen auf den Ausgleich, andererseits konnten sie sich beim starken Romain Böcker im Kasten bedanken, dass es nicht höher ausging. Die Verbindung nach ganz oben ist fürs Erste aber gekappt. TuS: Böcker – Vercelli, Leenemann, Lambert, Finkelmann – Blesz – Hammami, Fromme, Beyer, Johannknecht (65. Krieger) – Mladenovic