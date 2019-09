Die beiden Spiele im Überblick:

BSV Roxel II - GS Hohenholte

Klappt es wohl im sechsten Anlauf? Gerade mal ein mickriger Punkt steht nach fünf Spielen für die A-Liga-Kicker von GS Hohenholte zu Buche, nachdem es am vergangenen Wochenende in Herbern die vierte Saisonniederlage gegeben hatte. Und auch die Torausbeute der Truppe von Trainer Ralf Zenker mit vier erzielten Treffern zeigt, dass noch viel Luft nach oben ist. Im vorgezogenen Spiel am Donnerstag ab 19.30 Uhr beim BSV Roxel II sind die Aussichten auf den ersten Dreier der laufenden Spielzeit allerdings auch nicht exorbitant hoch. Die Münsteraner sind noch ungeschlagen und mit zwölf Punkten Zweiter, während Hohenholte sich mit dem vorletzten Platz begnügen muss.

SC Nienberge – Fortuna Schapdetten

Dass es ausgerechnet eine Eigentor war, mit dem sich Fortuna Schapdetten am Sonntag im Nachbarschaftsderby gegen Spitzenreiter SV Bösensell zumindest um einen Teilerfolg brachte, dürfte Trainer Marco Müller und seinen Spielern noch immer schwer im Magen liegen. Doch allzu lange grämen können sich die Fortunen nicht, steht doch bereits am Donnerstag ab 19.30 Uhr auswärts die nächste Herausforderung auf dem Programm. Und die dürfte vergleichsweise leichter sein – bietet allerdings neben einer Chance auch eine Gefahr. Nur ein Punkt Vorsprung hat Schapdetten nämlich auf den SC Nienberge, mit drei Zählern auf Platz 14. Mit einem Sieg könnten sich die Gäste also von Rang zehn weiter ins gehobene Mittelfeld vorarbeiten. Bei einer Niederlage würde allerdings Nienberge vorbeiziehen, und Fortuna müsste den Blick eher nach unten richten.