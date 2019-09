Die Münster Blackhawks geben am Samstag (15 Uhr) gegen Remscheid Amboss ihre Abschiedsvorstellung – zumindest das Heimpublikum wird auf der Sentruper Höhe den letzten Touchdown der laufenden Spielzeit zu sehen bekommen. „Wir gehen davon aus, dass nicht allzu viele uns am letzten Spieltag noch nach Düsseldorf begleiten“, sagt Teamsprecher Alexander Naretz, der den Fans dafür eine krachende Abschiedsgala verspricht. Durchaus keine Selbstverständlichkeit in dieser zur Übergangssaison erklärten Spielzeit. „Insgesamt ist uns das genau so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt Naretz mit Blick auf die Entwicklung des Kollektivs und des dazugehörigen Personals. Dass sich dabei Höhepunkte wie der Derby-Sieg gegen die Mammuts abwechselten mit „Katastrophenvorstellungen“ wie zuletzt bei den Dortmund Giants abwechselten, sei unvermeidlicher Teil dieser Ausbildungszeit.

Was die Fans nun zum Heim-Showdown erwarte, hänge dann wohl auch eng mit der Vorstellung des Gegners zusammen. Remscheid hat in der Hinserie als Punktelieferant ganze Arbeit geleistet – und in der Rückserie plötzlich doch noch Lust auf die Liga entwickelt. Frisch und massiv verstärkt wurde der Abstiegskampf eingeläutet. Zwei Siege später – unter anderem gegen die Mammuts – hat das Team die Rote Laterne bereits abgegeben und ist weiter auf dem Vormarsch. „Das wird nicht leicht“, sagt Naretz. Allerdings kann Trainer Bilal Khalil aus dem Vollen schöpfen. „Wir sind sehr gut besetzt“, so Naretz.

Das sieht beim Lokalrivalen, den Mammuts, etwas anders aus. Hier kann Trainer Sascha Krotil nur noch auf einen ganz engen Kader zurückgreifen – daran wird sich auch bis zum großen Saisonfinale nichts mehr ändern. An diesem Wochenende haben die Mammuts spielfrei, kommende Woche kommt mit den Dortmund Giants das Schlusslicht angereist, ehe es am offiziell letzten Spieltag (5. Oktober) bei den Wuppertal Greyhounds zu bestehen gilt.

Doch damit ist die Saison immer noch nicht beendet – es wartet ein Finale furioso auf die NRW-Oberliga. Das in der vergangenen Woche verschobene Gipfeltreffen der Düsseldorf Bulldozers (6:1 Punkte) gegen die Mammuts (5:2) wird voraussichtlich erst am 12. oder 13. Oktober ausgetragen. Noch wartet Krotil auf den verbindlichen Termin.