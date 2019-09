Das ist kein guter Saisonstart für die Frauen von Westfalia Kinderhaus. Eine Woche nach der Heimschlappe gegen Hohenlimburg blieb der Verbandsligist auch im ersten Auswärtsspiel ohne Punkte. Bei der SG Bösperde mussten die Münsteranerinnen in eine 26:28-Niederlage einwilligen. „Dieses Ergebnis war verhinderbar. Leider haben wir eine sehr schwache ersten Halbzeit gespielt“, meinte Trainer Florian Ostendorf.

Tatsächlich kamen die Gäste nur sehr schwer in die Partie. Im Spiel nach vorn fehlte es am nötigen Tempo. In der Deckung mangelte es an der Bereitschaft, wirklich in die Zweikämpfe zu drängen. Die Quittung stand auf der Anzeigetafel – zum Seitenwechsel führte Bösperde deutlich 15:10.

In der Pause sprach Ostendorf die Versäumnisse an. Sein Team steigerte sich deutlich, kämpfte sich Tor um Tor heran und erzielte schließlich den Ausgleich. Danach ging es dann hin und her. Beide Mannschaften wollten den Sieg, Bös­perde bekam ihn schließlich. Erst in den letzten zwei Minuten wurde die unterhaltsame Begegnung entschieden.