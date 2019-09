Der TuS Hiltrup ist zurück in der Erfolgsspur. Der Westfalenligist gewann sein Heimspiel gegen den VfL Theesen mit 3:1 (2:0) und präparierte sich damit für das Derby gegen den 1. FC Gievenbeck.

Die Hausherren mussten liefern, sowohl punkte- als auch willenstechnisch. Und sie taten es: Keine Minute war gespielt, als sich Edgar Krieger auf der rechten Seite freispielte und den gut postierten Manuel Beyer bediente, der gekonnt zur Führung einschoss. Ein idealer Start für die Münsteraner, die jedoch zunächst einmal auf Vollgas-Fußball verzichteten und Theesen kommen ließen. Doch bis auf ein paar Ecken, die alle nichts einbrachten, zeigte auch der Gegner nicht viel. Die Hiltruper sorgten besonders in ihrem Konterspiel für Gefahr. Das zweite Tor erzielten sie jedoch nach einer Standardsituation. Daniel Mladenovic brachte einen Freistoß aus halbrechter Position in den Strafraum, wo wieder Beyer lauerte – 2:0 (21.). Das Ergebnis stimmte.

Der zweite Durchgang startete ähnlich, wie der erste aufgehört hatte. Die Gastgeber bemühten sich, Kontrolle zu bekommen, ließen den VfL jedoch ab und an Strafraumnähe schnuppern. So hatten sie „nur“ einen Zwei-Tore-Vorsprung, der durch Krieger hätte erhöht werden müssen, als er mutterseelenallein vor Gäste-Keeper Tobias Rebert auftauchte und anstatt abzuschließen einen Schlenker zu viel machte (60.). Jetzt war Feuer in der Partie. Theesen traute sich was, und Marvin Höner forderte TuS-Torwart Romain Böcker in einer Eins-gegen-eins-Situation heraus, die der Keeper für sich entschied (65.). Kurze Zeit später wurde der eingewechselte Montasar Hammami von Beyer auf die Reise geschickt. Nach einer kleinen Dribbeleinlage legte er sich die Kugel auf den linken Fuß und machte den Sack mit dem 3:0 zu (72.). Theesen schoss noch den Ehrentreffer, als Marcel Leenemann unter Bedrängnis das Leder verlor und Moritz Wefelmeier die Situation nutzte (82.). TuS-Coach Christian Hebbeler war zufrieden: „Wir sind wieder in ruhige Fahrwasser gekommen. Die Spannung diese Woche war spürbar, aber wir sind sehr ordentlich aufgetreten. Der Sieg ist absolut verdient.“ TuS: Böcker – Finkelmann, Herbermann, Leeneman, Blesz (82. Kleine-Wilke) – Massmann, Johannknecht (75. Menke) – Mladenovic (90. Vercelli), Fromme, Krieger – Beyer