Auf den furiosen Start in die Saison in Werther folgte am Sonntag die Ernüchterung. Mit 19:23 musste sich Landesligist SC Münster 08 beim TSV Ladbergen geschlagen geben. „Ein etwas glücklicher Erfolg für den TSV“, konstatierte Nullacht-Coach Andreas Helftewes, der seiner Mannschaft nur einen Vorwurf machte: „Wir haben zu viele Chancen vergeben.“

Der Gast war perfekt in die Partie gestartet, lag von Beginn an in Führung und zur Pause mit 11:9 vorne. Knackpunkt: Nach dem 14:14 nach knapp 40 Minuten verlor Nullacht seine Linie. Zu viele Fahrkarten produzierte Münster, obendrein pfiffen die Unparteiischen das eine oder andere Mal die Angriffe ab: Schritte. „Für mich des Guten zu viel“, sagte Helftewes. Ladbergen zog mit fünf Toren in Serie auf 19:14 davon. Die Vorentscheidung. „Wenn wir konsequenter abgeschlossen hätten, wäre das hier anders gelaufen. So fahren wir ohne Punkte heim. Etwas bitter, weil wir nicht schlechter waren“, so der Coach. Tore: Kramer (5), Bittern (4/2), Gehmeyr (4), Meyer (3), Schütte (3)