Zwei Erfolge in der Einzelwertung, ein Sieg mit der deutschen Equipe in der Teamwertung sowie eine weitere Top-Platzierung: Die Starts von Ingrid Klimke beim Vielseitigkeitsturnier in Waregem ließen nur wenig Wünsche offen. In der Vier-Sterne-Prüfung feierte die Münsteranerin mit ­Asha einen Start-Ziel-Sieg, ihre 23,70 Zähler aus der Dressur hatten Bestand. Damit führte Klimke auch die Mannschaft mit Andreas Ostholt mit Avedon, Andreas Dibowski mit Corvette und Frank Ostholt mit Jum Jum auf Platz eins vor Schweden. In der Zwei-Sterne-Prüfung war Klimke ebenfalls die Beste, mit Scrabble rutschte sie nach Rang fünf in der Dressur und Platz drei im Springen nach ganz vorne. Und mit Einbruch der Dunkelheit verbesserte sie sich im Drei-Sterne-Event mit Siena Just do it noch auf Platz zwei.