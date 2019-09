Tinnen-Talent Ziffus mit gutem Abschluss in Wilkinghege

Münster -

Für ganz vorne reichte es nicht, doch auch so zeigte Luis Ziffus vom GC Tinnen seine Klasse bei den NRW-Meisterschaften, die am Wochenende in Wilkinghege ausgetragen wurden. Michael Berg und Blanka Decker nahmen die größten Pokale mit.