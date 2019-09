Münster -

Von Thomas Austermann

Zweite Mannschaften haben, was Fans betrifft, in der Regel ein sehr schweres Los. Die U 23 von Preußen Münster aber macht gerade gegenteilige Erfahrungen. Ein harter Kern an Anhängern, gar nicht so wenige, hat sich gebildet und unterstützt lieber den Oberligisten als die Profis.