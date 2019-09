Es ist nicht irgendeine Veranstaltung im voll gepackten Tennis-Kalender. Das Vater-Sohn-Turnier hat einen speziellen Charakter, versprüht seinen ganz eigenen Charme und lockt mit seit 1979 in schöner Regelmäßigkeit Familienpaare an die Alverskirchener Straße in Wolbeck. Auch die 41. Auflage genießt bei den Teilnehmern wieder einen hohen Stellenwert, wie immer haben sich zahlreiche Stammgäste angekündigt – und die, die nicht können, melden sich unter großem Bedauern ab.

So wie die Titelverteidiger Markus Göring und sein Sohn Marlon, der studentischen Verpflichtungen in den USA nachgehen muss. „Das ist natürlich sehr schade. Aber es ging leider nicht anders“, erklärt Turnierbegründer Henning Bösenberg. So rücken die Grevener Vorjahresfinalisten Reiner und Tim Dettloff an Position eins der Setzliste, die sechsfachen Sieger Dieter und Carlo Bückmann sowie Michael und Christopher Koderisch (Sieger 2007, 2008 und 2013) sind ebenso dabei wie zahlreiche Vater-Sohn-Gespanne aus Münster.

Das Teilnehmerfeld erfüllt einmal mehr alle Voraussetzungen für ein sportlich ansehnliches und stimmungsvoll-harmonisches Turnier. Einzig die Wetterprognose treibt Bösenberg die Sorgenfalten auf die Stirn. Vorsorglich begrenzte der Turnierorganisator das Feld auf 32 Paare, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Sollte es tatsächlich lang und ausdauernd regnen, stehen drei Hallenplätze zur Verfügung – und damit weniger Kapazität als auf der Außenanlage des TC 66. „Dann könnte es am Samstag zu einer Nachtveranstaltung werden.“

Abhängig vom Wetter könnte sich die Startzeit am Sonntag ändern. Bösenberg hat die Halbfinals für 11 Uhr angesetzt, im Anschluss sollen das kleine Finale und das Endspiel (16 Uhr) folgen. „Ob wir das halten können, steht in den Sternen“, sagt Bösenberg und empfiehlt, sich telefonisch im Clubhaus unter Tel. 0 25 06/12 59 über die Ansetzungen zu informieren.