Buldern, Sendenhorst, Berg Fidel – der Gegner bleibt immer Stade Français Paris Saint Cloud. Heute endet die Trilogie in der eigenen Halle des Volleyball-Bundesligisten USC Münster. Nach dem 3:0-Erfolg über den französischen Erstligisten am Dienstag folgte keine 24 Stunden später in Sendenhorst ein weiterer 3:0 (25:23, 25:16, 25:22)-Sieg – der auch noch mit einem zusätzlichen 15:13 in einem vierten Tie-Break-Satz gekrönt wurde.

Teun Bujis, Trainer des USC, war zufrieden. Zufrieden mit seiner Mannschaft, und zufrieden mit einem wesentlich aufgeweckteren Gegner. Was für das dritte Aufeinandertreffen am Donnerstag (15 Uhr) in Münster einiges erwarten lässt.

Buijs sagte später: „Bei Paris war mehr Dampf drin im Spiel.“ Der USC wurde im ersten Durchgang stark gefordert. Im zweiten Satz war es vor allem Ivana Vanjak, die beim USC Akzente setzte. Münster machte im dritten Durchgang genau da weiter, führte schnell, hatte acht Punkte Vorsprung, ehe Paris noch einmal herankam. Hatte Münster im zweiten Satz noch im Block geglänzt, fand Paris nun die Lücken. Aber es reichte. Oben drauf wurde ein bisschen Drama trainiert, 15:13 im Tie Break, der USC kann aktuell auch knapp die Sätze gewinnen.