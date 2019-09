Nach den Testspielen am Dienstag in Buldern (3:0) und am Mittwoch in Sendenhorst (4:0) einigten sich der USC Münster und sein französischer Gast Stade Français Paris Saint Cloud, das vereinbarte dritte Duell ausfallen zu lassen. Stattdessen legten die beiden Volleyball-Erstligisten am Berg Fidel ein gemeinsames Trainingsspiel ein, das die Coaches immer mal wieder unterbrachen, um gezielte Hilfestellungen zu geben. „Das war für uns hilfreicher, als vielleicht noch ein 3:0“, sagte Münsters Trainer Teun Buijs nach dem Abschluss des dreitägigen Besuchs.

„Intensiv“, so wie die gesamte Woche, nannte Buijs die spielerische Einheit, in der die Elemente Side-Out sowie Block-Feld-Abwehr eine größere Rolle spielten. „Paris ist eine sehr abwehrstarke Mannschaft, es gab viele lange Ballwechsel. Das war gut für unser junges Team, das aus solchen Situationen lernen kann, ein Spiel zu lesen“, erklärte der Niederländer, der den am Dienstag und Mittwoch etwas weniger eingesetzten Spielerinnen mehr Anteile einräumte. „Unter dem Strich waren es für uns sehr wichtige Tage“, zog Buijs ein positives Fazit.