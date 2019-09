Das Haar in der Suppe suchte Andreas Helftewes keineswegs. Dafür ist die Startbilanz für den SC Münster 08 auch einfach zu gut mit zwei Siegen aus drei Partien, die alle auswärts waren. Nach dem 29:24 (16:12) beim ASV Hamm-Westfalen III merkte er aber an: „Es hätte auch noch deutlicher ausgehen können. Wir haben uns den Luxus erlaubt, ein paar Dinger frei zu vergeben. Am Ende ließ auch die Kraft in der Abwehrarbeit nach, und wir hatten in den Schlussminuten eine doppelte Unterzahl.“ Sonst lief aber viel richtig. Der Gast stabilisierte die Deckung schnell und ließ ab dem 9:9 (19.) nur noch sehr wenig zu. – Tore: Gehmeyer (9), Bittern (7/3), Frintrop, Merkwirth (je 3), Sibbersen, Lüdiger (je 2), Schütte, Witzenhausen, Kramer (je 1)