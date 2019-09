Trainer Florian Ostendorf weilt zwar in den Flitterwochen, doch auch dort wird er zufrieden den ersten Sieg fürsein Team registriert haben. Westfalia Kinderhaus gewann 29:26 (11:13) beim VfL Brambauer und zeigte gerade defensiv eine klare Steigerung. Tobias Mateina, der den Chefcoach aktuell auch im Training vertritt, sah anfangs Probleme, später aber gutes Spiel über den Kreis und eine an den Gegner angepasste Abwehr. Für die früh am Knie verletzte Kim Farwick zeigte Christine Voß im Kasten eine exzellente Vorstellung. Die Neuen fanden immer besser ein, und am Siebenmeterpunkt war Anna Klapdor eiskalt.

– Tore: Klapdor (11/7), Pohlkötter (4), Enders, Engelhardt, Bolze (je 3), Plett, Lumme, Schwarz, Ludusan, Ruschhaupt (j 1)