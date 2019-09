Drittes Spiel, drittes 0:3. Für Blau-Weiß Aasee läuft es in der Saison alles andere als planmäßig. Diesmal gab es ein 22:25, 17:25, 17:25 bei den SSF Fortuna Bonn, die ihrerseits mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten (9:1 Sätze) die Tabelle anführen. Ohne Stamm-Zuspielerin Louisa Janning, Vera Sperling oder die zuletzt starke Katharina Pesek gestaltete Aasee den ersten Durchgang bis in die Endphase offen. Mit Luisa Lüpken in der Regie war BWA bis zum 21:22 in Schlagdistanz, zum Satzgewinn aber reichte es nicht. Wer weiß, was ein solcher bei dem Team von Trainer Kai Annacker bewirkt hätte. So aber war Bonn zur Mitte des Abschnitts (16:10) enteilt und ließ sich auch im dritten Durchgang beim zwischenzeitlichen 16:14 nicht von Aasees Aufbäumen überrumpeln.