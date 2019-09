Die Spielzeit in der American-Football-Oberliga war im Nachklapp nicht unbedingt so von Erfolg gekrönt, wie sich das die durchaus ambitionierten Münster Blackhawks vorgestellt hatten. Ja, im Nachklapp, denn die Falken haben die Serie 2019 am Sonntag beendet. Zum Abschluss gab es bei Spitzenreiter Düsseldorf Bulldozer eine knappe 28:31-Niederlage. Die Schützenhilfe für die Mammuts blieb also aus. Dennoch: Der Gast bereitete den Rheinländern erhebliche Probleme, führte kurz vor Ultimo mit 28:24 – und kassierte doch noch den spielentscheidenden Touchdown. Unglücklich. „Wir haben wieder viel rotiert und hätten was mitnehmen können. Das war ein heftiger Fight“, bilanzierte Wide-Receiver-Coach Alexander Naretz.

Human Pour-Heidari, Florian Wirsen (2) und Benjamin Karic sorgten mit ihren Touchdowns für ein enges Match, das im Regen viel Kraft kostete. Quarterback Nils Korella verdiente sich beste Noten – wie die jungen Wilden überhaupt. 2020 kann kommen.